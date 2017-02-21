Примера. Гол экс-игрока «Рубина» Лемоса не помог «Лас-Пальмасу» в матче с «Малагой»

В рамках 23-го тура Примеры «Малага» на своем поле одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом». На гол экс-защитника «Рубина» Маурисио Лемоса на 19-й минуте забитыми мячами ответили Пабло Малья и Шарлес. Отметим, хозяева заканчивали встречу вдесятером.

Таким образом, «Малага» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» – на 12-й позиции.

Испания. Примера. 23-й тур

Малага – Лас-Пальмас – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Лемос, 19; 1:1 – Малья, 27; 2:1 – Шарлес, 35.

Удаления: Родригес, 70 – нет.

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