Гончаренко остался доволен атакой ЦСКА в матче со «Сарпсборгом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча со «Сарпсборгом» (3:1), который состоялся в рамках испанского сбора в Кампоаморе.

– Мы не очень хорошо начали игру. Нам еще предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.

– Что с Аароном Оланаре?

– Он мог бы еще перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать. Но ничего страшного, думаю, нет.

– Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?

– Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев.