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    Гончаренко остался доволен атакой ЦСКА в матче со «Сарпсборгом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча со «Сарпсборгом» (3:1), который состоялся в рамках испанского сбора в Кампоаморе.

    – Мы не очень хорошо начали игру. Нам еще предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.

    – Что с Аароном Оланаре?

    – Он мог бы еще перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать. Но ничего страшного, думаю, нет.

    – Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?

    – Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.02.2017 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 февраля 2017, 15:37

      Ну вообще кто и как готов будет видно на поле..........я вообще за все команды рад . Уже хочется посмотреть футбол , СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ КРУГОМ .

      1
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 20 февраля 2017, 12:24

      ну просил же человек...Ганчаренко...ахаха

      -1
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