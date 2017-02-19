Французский арбитр сообщил, что удалил Балотелли за оскорбление в свой адрес

Арбитр Тони Шапрон рассказал, по какой причине решил удалить нападающего Марио Балотелли в матче «Лорьян» – «Ницца» (0:1). Напомним, итальянский форвард в середине второго тайма в силовой манере боролся за мяч с защитником Зарго Туре, после чего оскорбил рефери из-за отсутствия свистка в пользу своей команды.

«Балотелли оскорбил меня на английском. Не рассказывать в подробностях, но это было известное ругательство», – цитирует слова Шапрона Maxifoot.

Стоит отметить, что для Балотелли это удаление стало уже третьим в нынешнем сезоне Лиги 1.