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    Французский арбитр сообщил, что удалил Балотелли за оскорбление в свой адрес

    Арбитр Тони Шапрон рассказал, по какой причине решил удалить нападающего Марио Балотелли в матче «Лорьян»«Ницца» (0:1). Напомним, итальянский форвард в середине второго тайма в силовой манере боролся за мяч с защитником Зарго Туре, после чего оскорбил рефери из-за отсутствия свистка в пользу своей команды.

    «Балотелли оскорбил меня на английском. Не рассказывать в подробностях, но это было известное ругательство», – цитирует слова Шапрона Maxifoot.

    Стоит отметить, что для Балотелли это удаление стало уже третьим в нынешнем сезоне Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 19 февраля 2017, 18:35

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 февраля 2017, 15:17

      застрелить эту бешенную обезьяну давно пора, а то охуела !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Bujhzy 19 февраля 2017, 14:56

      На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.

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