Эмери: «В «ПСЖ» высокая конкуренция на позицию Крыховяка»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что полузащитник Гжегож Крыховяк попросил сыграть за резервную команду и рассказал о причинах редкого использования поляка в играх за основной состав.

«Я говорю со всеми своими игроками, и Крыховяк — не исключение. На данный момент в команде высокая конкуренция на его позицию. Сейчас на этом месте у нас играет Рабьо, а Мотта сидит на лавке. Это очень сложное амплуа.

Крыховяк не сыграет за основу в воскресенье, но будет заявлен в резерв. Это была его просьба. У него есть все шансы пробиться в главную команду в ближайшее время, если он вернется в игровой ритм. Для этого надо сначала сыграть за резерв», — считает испанец.

Завтра парижане примут «Тулузу» в рамках 26-го тура Лиги 1. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.