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    Эмери: «В «ПСЖ» высокая конкуренция на позицию Крыховяка»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что полузащитник Гжегож Крыховяк попросил сыграть за резервную команду и рассказал о причинах редкого использования поляка в играх за основной состав.

    «Я говорю со всеми своими игроками, и Крыховяк — не исключение. На данный момент в команде высокая конкуренция на его позицию. Сейчас на этом месте у нас играет Рабьо, а Мотта сидит на лавке. Это очень сложное амплуа.

    Крыховяк не сыграет за основу в воскресенье, но будет заявлен в резерв. Это была его просьба. У него есть все шансы пробиться в главную команду в ближайшее время, если он вернется в игровой ритм. Для этого надо сначала сыграть за резерв», — считает испанец.

    Завтра парижане примут «Тулузу» в рамках 26-го тура Лиги 1. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Squawka Football

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    19.02.2017 01:18
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