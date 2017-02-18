Анчелотти считает, что Лама в «Баварии» способен заменить Киммих

он сможет закрепить позицию Лама, но заменить уверенно нет! Лам феноменален! И Лам больше оборонительного плана (хотя и в атаках очень хорош), а Киммих наоборот. Киммих сможет стать новой легендой, как Лам, но для этого придется долго и упорно работать
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что хавбек мюнхенцев Джошуа Киммих сможет заменить Филиппа Лама, который по окончании этого сезона завершит футбольную карьеру.
«Думаю», Киммих способен стать новым Ламом. У него достаточно игровых качеств для того, чтобы выступать на разных позициях. Я люблю футболистов, отличающихся высоким профессионализмом. И Киммих как раз из них», – отметил Анчелотти.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 16 матчей, забив четыре гола и сделав один результативный пас. На счету Лама – один гол и одна передача в 15 встречах.