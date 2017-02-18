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    Анчелотти считает, что Лама в «Баварии» способен заменить Киммих

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что хавбек мюнхенцев Джошуа Киммих сможет заменить Филиппа Лама, который по окончании этого сезона завершит футбольную карьеру.

    «Думаю», Киммих способен стать новым Ламом. У него достаточно игровых качеств для того, чтобы выступать на разных позициях. Я люблю футболистов, отличающихся высоким профессионализмом. И Киммих как раз из них», – отметил Анчелотти.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел 16 матчей, забив четыре гола и сделав один результативный пас. На счету Лама – один гол и одна передача в 15 встречах.

    Источник: Sport1.de

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    18.02.2017 08:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -92

      Raxor 19 февраля 2017, 17:18

      он сможет закрепить позицию Лама, но заменить уверенно нет! Лам феноменален! И Лам больше оборонительного плана (хотя и в атаках очень хорош), а Киммих наоборот. Киммих сможет стать новой легендой, как Лам, но для этого придется долго и упорно работать

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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 18 февраля 2017, 22:52

      Киммих очень крут ! Он уже играл с топ клубами и думаю, он супер замена. Правда Филипп Лам ещё пару сезонов мог и и поиграть....

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 февраля 2017, 19:31

      Конечно трудно будет заменить Лама. Но пора передавать эстафету молодым.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 11:29

      согласен

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      Рейтинг: +2724

      BlackMurder 18 февраля 2017, 10:59

      Я тоже так считаю! Но ламу надо ещё подумать, рано он завершает

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