СМИ: «Ростов» согласовал контракт с 18-летним иранским полузащитником

18-летний иранский хавбек Реза Шекари близок к переходу в «Ростов», сообщает Tasnim News Agency.

По имеющимся данным, стороны уже согласовали детали личного контракта. Официально о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни, когда футболист пройдет медобследование.

Отметим также, что интерес к Шекари проявляли «Лестер» и «Базель». Кроме того, в 2015 году иранец был включен в список 50 лучших молодых дарований мирового футбола по версии одного из британских изданий.