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  • СМИ: «Ростов» согласовал контракт с 18-летним иранским полузащитником

СМИ: «Ростов» согласовал контракт с 18-летним иранским полузащитником

17 февраля 2017, 22:14
24

18-летний иранский хавбек Реза Шекари близок к переходу в «Ростов», сообщает Tasnim News Agency.

По имеющимся данным, стороны уже согласовали детали личного контракта. Официально о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни, когда футболист пройдет медобследование.

Отметим также, что интерес к Шекари проявляли «Лестер» и «Базель». Кроме того, в 2015 году иранец был включен в список 50 лучших молодых дарований мирового футбола по версии одного из британских изданий.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов
Комментарии (24)
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forward33
1487359092
Второго Азмуна растить будут)))
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TY13R
1487359357
вряд ли он там заиграет...
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ALeX-161-rus
1487359594
Замена Сердару?)))) Ждём в наш коллектив!
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ijgiz
1487360181
Наверняка Азмун посоветовал - у Бердыева обычно заигрывают - даже списанные
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Gullit 76
1487360596
Иранское землячество в Ростове.Может как Азмун вырастет.
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mialkov
1487361090
Игроки с Азии - хорошие дриблеры с неплохой выносливостью. Есть у них одна проблема - упор на индивидуальную игру вместо командной. Но... Бердыев отличный тактик и стратег! Из этого молодого юнца он сможет сделать настоящую звезду!
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FanatSerj
1487366962
Правильно, брать молодых, наращивать мясо - продавать, единственная финансовая возможность клубу существовать.
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ivanthebest
1487368404
У Бекиича это дело уже на поток поставлено... Берёт ноунеймов из фиг знает откуда и делает добротными игроками.
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XaXatyn
1487372678
Бердыев умеет открывать игроков ! Стоит только посмотреть на Бухарова !
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Сильвербой
1487402929
Бердыеву глубочайший поклон!!! Если руководители клуба будут принимать правильные решения, а не думать какбы нажитясь, а там хоть трава не рости, то Курбан сделает для России еще одон хороший клуб!!!
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