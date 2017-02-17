СМИ: «Ростов» согласовал контракт с 18-летним иранским полузащитником

Бердыеву глубочайший поклон!!! Если руководители клуба будут принимать правильные решения, а не думать какбы нажитясь, а там хоть трава не рости, то Курбан сделает для России еще одон хороший клуб!!!
18-летний иранский хавбек Реза Шекари близок к переходу в «Ростов», сообщает Tasnim News Agency.
По имеющимся данным, стороны уже согласовали детали личного контракта. Официально о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни, когда футболист пройдет медобследование.
Отметим также, что интерес к Шекари проявляли «Лестер» и «Базель». Кроме того, в 2015 году иранец был включен в список 50 лучших молодых дарований мирового футбола по версии одного из британских изданий.