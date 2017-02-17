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    СМИ: «Ростов» согласовал контракт с 18-летним иранским полузащитником

    18-летний иранский хавбек Реза Шекари близок к переходу в «Ростов», сообщает Tasnim News Agency.

    По имеющимся данным, стороны уже согласовали детали личного контракта. Официально о завершении сделки может быть объявлено в ближайшие дни, когда футболист пройдет медобследование.

    Отметим также, что интерес к Шекари проявляли «Лестер» и «Базель». Кроме того, в 2015 году иранец был включен в список 50 лучших молодых дарований мирового футбола по версии одного из британских изданий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 22:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2017, 10:28

      Бердыеву глубочайший поклон!!! Если руководители клуба будут принимать правильные решения, а не думать какбы нажитясь, а там хоть трава не рости, то Курбан сделает для России еще одон хороший клуб!!!

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 февраля 2017, 06:08

      иностранных игроков он выбирает хорошо, но что-то не много игроков в сборной из Ростова?

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > alek-pashckov 18 февраля 2017, 11:18

      да они там есть, только толку что они там,ни кто главную роль не играет и команду за собой не тащит? нынче нет в России одаренных футболистов! как не страшно, но Аршавин это последний показатель!

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > alek-pashckov 18 февраля 2017, 16:17

      у нас наверное разное мнение о хорошой игре

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 февраля 2017, 02:04

      Бердыев умеет открывать игроков ! Стоит только посмотреть на Бухарова !

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2017, 00:53

      У Бекиича это дело уже на поток поставлено... Берёт ноунеймов из фиг знает откуда и делает добротными игроками.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 февраля 2017, 00:29

      Правильно, брать молодых, наращивать мясо - продавать, единственная финансовая возможность клубу существовать.

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 февраля 2017, 22:51

      Игроки с Азии - хорошие дриблеры с неплохой выносливостью.
      Есть у них одна проблема - упор на индивидуальную игру вместо командной. Но... Бердыев отличный тактик и стратег! Из этого молодого юнца он сможет сделать настоящую звезду!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 февраля 2017, 22:43

      Иранское землячество в Ростове.Может как Азмун вырастет.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2017, 22:40

      Бердыев идет по про тореной дорожке

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      Рейтинг: +91

      ijgiz 17 февраля 2017, 22:36

      Наверняка Азмун посоветовал - у Бердыева обычно заигрывают - даже списанные

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 февраля 2017, 22:26

      Замена Сердару?)))) Ждём в наш коллектив!

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