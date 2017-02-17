Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Собянин пригласил авторов фильма «Армия хулиганов России» на ЧМ-2018

    Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил журналистов телеканала ВВС, снявших уже ставший скандальным фильм о российских футбольных фантах, воочию понаблюдать за ходом ЧМ-2018.

    Напомним, что в основу документальной ленты «Армия хулиганов России» легли события, произошедшие во Франции во время ЧЕ-2016, когда в столкновениях британских и российских фанатов один англичанин скончался, а несколько болельщиков из России получили тюремные сроки.

    «Аналогичным образом запугивали народ и перед Олимпиадой в Сочи. Я приглашаю авторов фильма в Россию, на ЧМ-2018. Хотя сомневаюсь, что футбол их действительно интересует», – написал Собянин в соцсетях.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 23:37

      Собянин: Я мэр Москвы. Но сомневаюсь, что Москва меня действительно интересует...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 февраля 2017, 21:39

      Когда он выйдет на русском?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Munez89 17 февраля 2017, 21:57

      Видимо никогда.И будут все говорить-Я фильма не видел.но пиндосы гадости про нас говорят)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 февраля 2017, 20:48

      Не приедут, страшно им.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 февраля 2017, 20:37

      Заманивает...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2017, 20:31

      А чё все задёргались то? Песков,Жирик мл.,теперь Собянин. Видимо,нет дыма без огня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 февраля 2017, 20:36

      Да он круче Путина, тот только на новогоднюю елку америкосов, а этот аж на целый ЧМ. Как бы должности не лишился, не по чину "берет".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11