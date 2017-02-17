Собянин пригласил авторов фильма «Армия хулиганов России» на ЧМ-2018

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил журналистов телеканала ВВС, снявших уже ставший скандальным фильм о российских футбольных фантах, воочию понаблюдать за ходом ЧМ-2018.

Напомним, что в основу документальной ленты «Армия хулиганов России» легли события, произошедшие во Франции во время ЧЕ-2016, когда в столкновениях британских и российских фанатов один англичанин скончался, а несколько болельщиков из России получили тюремные сроки.

«Аналогичным образом запугивали народ и перед Олимпиадой в Сочи. Я приглашаю авторов фильма в Россию, на ЧМ-2018. Хотя сомневаюсь, что футбол их действительно интересует», – написал Собянин в соцсетях.