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    Джикия считает Чорлуку лучшим центральным защитником в РФПЛ

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что Ведран Чорлука из «Локомотива» является сильнейшим центральным игроком обороны в чемпионате России. Джикия также отметил своих одноклубников: Сальваторе Боккетти, Маурисио и Илью Кутепова.

    – Недавно Кирилл Панченко сказал, что самый невероятный защитник в премьер-лиге – Чорлука. Так ставит корпус, что с ним вообще ничего не сделать. Кто для вас лучший защитник в России?

    – А я всегда про Чорлуку говорил: сильнейший центральный в России. Отличный футболист. А после того как со «Спартаком» поработал, вижу: Маурисио, Боккетти и мой ровесник Кутепов – сильнейшие ребята. Мне есть чему учиться. Счастлив, что с Сальвой познакомился. Как-то играли вместе тайм – он в центре, я слева. Так 45 минут подсказывал мне элементарные вещи. Где-то левее, где-то выше, где-то игрока прихватить…

    Напомним, что Георгий Джикия перешел в «Спартак» этой зимой из «Амкара».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 18:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +377

      bringing 18 февраля 2017, 08:46

      Лучший

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      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 февраля 2017, 06:20

      Джикия хороший молодой защитник

      0
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      Рейтинг: +24

      master_w 17 февраля 2017, 23:30

      Лучший! И продлил контракт на 5 лет! Красавчик!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 февраля 2017, 23:00

      а как же Игнашевич

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 17 февраля 2017, 19:18

      так и есть

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