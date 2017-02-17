Джикия считает Чорлуку лучшим центральным защитником в РФПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что Ведран Чорлука из «Локомотива» является сильнейшим центральным игроком обороны в чемпионате России. Джикия также отметил своих одноклубников: Сальваторе Боккетти, Маурисио и Илью Кутепова.

– Недавно Кирилл Панченко сказал, что самый невероятный защитник в премьер-лиге – Чорлука. Так ставит корпус, что с ним вообще ничего не сделать. Кто для вас лучший защитник в России?

– А я всегда про Чорлуку говорил: сильнейший центральный в России. Отличный футболист. А после того как со «Спартаком» поработал, вижу: Маурисио, Боккетти и мой ровесник Кутепов – сильнейшие ребята. Мне есть чему учиться. Счастлив, что с Сальвой познакомился. Как-то играли вместе тайм – он в центре, я слева. Так 45 минут подсказывал мне элементарные вещи. Где-то левее, где-то выше, где-то игрока прихватить…

Напомним, что Георгий Джикия перешел в «Спартак» этой зимой из «Амкара».