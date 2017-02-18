Бундеслига. «Гамбург» и «Фрайбург» сыграли в результативную ничью

В матче 21-го тура Бундеслиги «Гамбург» и «Фрайбург» устроили результативную ничью, забив на двоих четыре гола – 2:2. Отметим, что в концовке встречи хозяева не сумели забить пенальти.

Таким образом, «Фрайбург» набрал 30 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице. «Гамбург», имея в активе 20 баллов, расположился на 15-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Гамбург – Фрайбург – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хант, 15; 1:1 – Филипп, 23; 2:1 – Грегоритч, 57; 2:2 – Грифо, 72.

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