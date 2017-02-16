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    Лига Европы. «Гент» с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм» и другие результаты

    В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» на домашнем поле добился победы над «Тоттенхэмом». Единственный мяч забил Жереми Пербе.

    В других матчах «Копенгаген» и «Фиорентина» добились выездных побед над «Лудогорцем» и менхенгладбахской «Боруссией» соответственно. Матч «АЗ Алкмаар»«Лион» завершился победой французского клуба.

    Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи

    Гент — Тоттенхэм — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Пербе, 59.

    Лудогорец — Копенгаген — 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Анисет (автогол), 2; 0:2 — Туту, 53; 1:2 — Кешеру, 81.

    Удаление: Грегуш, 90.

    Боруссия — Фиорентина — 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Бернардески, 44.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 23:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 17 февраля 2017, 00:09

      Футбол в Бельгии на подъёме !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 февраля 2017, 23:08

      Не ожидал, что шпоры проиграют

      1
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