Лига Европы. «Гент» с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм» и другие результаты

В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» на домашнем поле добился победы над «Тоттенхэмом». Единственный мяч забил Жереми Пербе.
В других матчах «Копенгаген» и «Фиорентина» добились выездных побед над «Лудогорцем» и менхенгладбахской «Боруссией» соответственно. Матч «АЗ Алкмаар» — «Лион» завершился победой французского клуба.
Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи
Гол: 1:0 — Пербе, 59.
Лудогорец — Копенгаген — 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Анисет (автогол), 2; 0:2 — Туту, 53; 1:2 — Кешеру, 81.
Удаление: Грегуш, 90.
Боруссия — Фиорентина — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — Бернардески, 44.
Источник: Бомбардир.ру