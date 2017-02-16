Лига Европы. «Гент» с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм» и другие результаты

В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Гент» на домашнем поле добился победы над «Тоттенхэмом». Единственный мяч забил Жереми Пербе.

В других матчах «Копенгаген» и «Фиорентина» добились выездных побед над «Лудогорцем» и менхенгладбахской «Боруссией» соответственно. Матч «АЗ Алкмаар» — «Лион» завершился победой французского клуба.

Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи

Гент — Тоттенхэм — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Пербе, 59.

Лудогорец — Копенгаген — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Анисет (автогол), 2; 0:2 — Туту, 53; 1:2 — Кешеру, 81.

Удаление: Грегуш, 90.

Боруссия — Фиорентина — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Бернардески, 44.

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