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    Кан — об игре «Арсенала» против «Баварии»: «Никогда не видел, чтобы в футбол играли так плохо»

    Экс-голкипер сборной Германии Оливер Кан раскритиковал игру «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Никогда не видел, чтобы в футбол играли так плохо. Игроки выглядели очень пассивно, особенно Озил. Команда сыграла так, будто не воспринимает тренера всерьез», — сказал серебряный призер ЧМ-2002 в эфире телеканала ZDF.

    Ранее сообщалось о возможности назначения Кана на пост спортивного директора «Баварии». Позже 47-летний немец заявил о нежелании занимать эту должность.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 февраля 2017, 12:13

      Оливер, похоже, не видел игру сб. России на Евро)

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      Рейтинг: +30

      bondarev32 16 февраля 2017, 22:15

      Жаль Венгера...игроки просто вышли отбывать номер, к сожалению.

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      Рейтинг: +1638

      Psih86 > bondarev32 16 февраля 2017, 22:31

      В смысле жаль Венгера?...Сколько можно на такой Арсенал смотреть,из года в год что в АПЛ,что в ЛЧ одно и тоже!!!Смена тренера будет только на пользу,игроки там не плохие!!!Кстати я могу их по тренировать:-)

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