Кан — об игре «Арсенала» против «Баварии»: «Никогда не видел, чтобы в футбол играли так плохо»

Экс-голкипер сборной Германии Оливер Кан раскритиковал игру «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Никогда не видел, чтобы в футбол играли так плохо. Игроки выглядели очень пассивно, особенно Озил. Команда сыграла так, будто не воспринимает тренера всерьез», — сказал серебряный призер ЧМ-2002 в эфире телеканала ZDF.

Ранее сообщалось о возможности назначения Кана на пост спортивного директора «Баварии». Позже 47-летний немец заявил о нежелании занимать эту должность.