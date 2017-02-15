Лепсая поблагодарил Шешукова за согласие играть в «Балтике»

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал переход в команду полузащитника Александра Шешукова. По словам функционера, игроков подобного уровня в калининградском клубе не было давно.

– Почему решили прибегнуть к кандидатуре Шешукова?

– Это опытный футболист, поигравший на серьезном уровне. Ожидаем, что он станет лидером на поле и в раздевалке. Главному тренеру хорошо известны возможности Александра. Считаю, что игроков уровня Шешукова в «Балтике» не было давно. Нам удалось с ним договориться, объяснить о проекте. Благодарны Александру за то, что он согласился стать футболистом «Балтики».

– Контракт с ним подписан до конца сезона?

– Верно. Рано говорить о том, что будет дальше. Турнирное положение у «Балтики» не самое простое. Для начала нужно решить задачу по сохранению прописки в ФНЛ.

– Какие позиции планируете усилить?

– В каждую линию.

Напомним, Шушуков стал первым новичком «Балтики» при новом главном тренере Игоре Черевченко. Последним клубом хавбека был тульский «Арсенал».