Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лепсая поблагодарил Шешукова за согласие играть в «Балтике»

    Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал переход в команду полузащитника Александра Шешукова. По словам функционера, игроков подобного уровня в калининградском клубе не было давно.

    – Почему решили прибегнуть к кандидатуре Шешукова?

    – Это опытный футболист, поигравший на серьезном уровне. Ожидаем, что он станет лидером на поле и в раздевалке. Главному тренеру хорошо известны возможности Александра. Считаю, что игроков уровня Шешукова в «Балтике» не было давно. Нам удалось с ним договориться, объяснить о проекте. Благодарны Александру за то, что он согласился стать футболистом «Балтики».

    – Контракт с ним подписан до конца сезона?

    – Верно. Рано говорить о том, что будет дальше. Турнирное положение у «Балтики» не самое простое. Для начала нужно решить задачу по сохранению прописки в ФНЛ.

    – Какие позиции планируете усилить?

    – В каждую линию.

    Напомним, Шушуков стал первым новичком «Балтики» при новом главном тренере Игоре Черевченко. Последним клубом хавбека был тульский «Арсенал».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2017 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11