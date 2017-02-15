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    Собянин: «Зрители и волонтеры Кубка конфедераций и ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте»

    Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 общественный транспорт Москвы будет бесплатным для зрителей и волонтеров турниров. О нововведении сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Считается, что для подтверждения личности будут введены карты зрителя (FanID).

    Кубок конфедераций пройдет с 7-го июня по 2-е июля в четырех городах России на четырех стадионах.

    Чемпионат мира — с 14-го июня по 15-е июля 2018-го года на 12-ти аренах 11-ти городов.

    Источник: Twitter

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    15.02.2017 16:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 февраля 2017, 01:14

      А на что поднимешь цены? Или ты думаешь, что народ к тебе кланяться побежит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 15 февраля 2017, 19:52

      Это сделано для болельшиков т.е. инастранцев, для Россиян цены на билеты поднимут и компенсируют расходы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 февраля 2017, 19:16

      Я болельщик. И тоже бесплатно хочу.
      Пусть и в Кузбассе.
      Тулеев: Эх прокачу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 февраля 2017, 18:31

      это есть хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 февраля 2017, 17:44

      ролрол

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 февраля 2017, 16:54

      Что бы покрыть издержки, всем остальным(не зрителям, те кому надо в школу, на работу или в больницу) плату за проезд повысят. Праздник начинается, за праздник нужно платить.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 февраля 2017, 16:47

      да ну нафиг? вот что ЧМ животворящий делает... на какие жертвы идут...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АрбузБушь 15 февраля 2017, 17:12

      Да нет. Собянин и его заместители после основной работы выйдут бесплатно снег в городе чистить. Вот за счет этой не полученной ими зарплаты и покроют расходы транспортных компаний.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 16:43

      По одной Москве?Может по всем городам принимающих матчи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АрбузБушь 15 февраля 2017, 18:16

      Я же не только его слова обсуждаю,а предложение всем остальным делаю делаю.Уверен после этого заявления все мэры других городов уже прикидывают как выкрутится и не выглядеть глупо перед ВВ.Думай.

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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 15 февраля 2017, 16:34

      Ну прям бесплатно???Сам что ли оплатишь проезд?Сказочник млин!

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