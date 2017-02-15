Собянин: «Зрители и волонтеры Кубка конфедераций и ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте»

Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 общественный транспорт Москвы будет бесплатным для зрителей и волонтеров турниров. О нововведении сообщил мэр города Сергей Собянин.

Считается, что для подтверждения личности будут введены карты зрителя (FanID).

Кубок конфедераций пройдет с 7-го июня по 2-е июля в четырех городах России на четырех стадионах.

Чемпионат мира — с 14-го июня по 15-е июля 2018-го года на 12-ти аренах 11-ти городов.