Собянин: «Зрители и волонтеры Кубка конфедераций и ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте»

А на что поднимешь цены? Или ты думаешь, что народ к тебе кланяться побежит?
Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 общественный транспорт Москвы будет бесплатным для зрителей и волонтеров турниров. О нововведении сообщил мэр города Сергей Собянин.
Считается, что для подтверждения личности будут введены карты зрителя (FanID).
Кубок конфедераций пройдет с 7-го июня по 2-е июля в четырех городах России на четырех стадионах.
Чемпионат мира — с 14-го июня по 15-е июля 2018-го года на 12-ти аренах 11-ти городов.
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— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 февраля 2017 г.