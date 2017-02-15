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    Обамеянг не забил третий из четырех последних пенальти за дортмундскую «Боруссию»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в гостях минимально уступила «Бенфике» со счетом 0:1.

    Отметим, что в данной встрече нападающий «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел реализовать пенальти, который стал для него третьим не забитым ударом с «точки» из четырех последних. Шесть предыдущих попыток 27-летний габонец успешно забил.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Уход Обамы. Как звездный форвард «Боруссии» убивает Дортмунд

    Источник: Opta

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    15.02.2017 02:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2017, 09:46

      Поражение имени Обамеянга, всё верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:08

      Позорник!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 февраля 2017, 05:06

      Вот из-за таких и проигрываются матчи.

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 февраля 2017, 03:42

      Я вообще ах*ел, когда он к отметке подошёл, до этого всё запорол, ещё и пенальти пороть взялся!!!(((

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