Обамеянг не забил третий из четырех последних пенальти за дортмундскую «Боруссию»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в гостях минимально уступила «Бенфике» со счетом 0:1.

Отметим, что в данной встрече нападающий «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел реализовать пенальти, который стал для него третьим не забитым ударом с «точки» из четырех последних. Шесть предыдущих попыток 27-летний габонец успешно забил.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Лиге чемпионов шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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