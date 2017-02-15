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    Ди Мария вслед за Деметрадзе и Сульшером оформил дубль в матче ЛЧ в свой день рождения

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария стал шестым футболистом, которому удалось два или более раза поразить ворота соперника в матче Лиги чемпионов в свой день рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 29 лет. Во встрече 1/8 финала турнира с «Барселоной» (4:0, 90-я минута) он записал на свой счет дубль.

    Таким образом, Ди Мария повторил достижение таких игроков, как Георгий Деметрадзе («Динамо» Киев), Оле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»), Дадо Пршо («Монако», забил четыре гола), Жулио Баптисты («Рома») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»).

    «Китай – не мой случай». Как Ди Мария выбрал футбол и порвал «Барселону»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 00:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 15 февраля 2017, 00:59

      Хороший подарок.

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