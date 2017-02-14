Эмери лишь раз обыгрывал «Барселону» из 23-х проведенных встреч

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери лишь раз обыгрывал «Барселону» за время своей работы. Из 23-х проведенных против каталонского клуба матчей испанский специалист шесть раз сводил дело к ничьей и 16 раз проигрывал. Напомним, единственная победа датируется октябрем 2015 года, когда руководимая им «Севилья» выиграла со счетом 2:1.

Сегодня подопечные Эмери встречаются с сине-гранатовыми в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого тайма парижский клуб ведет со счетом 2:0.

Напомним, ранее Эмери возглавлял в Испании «Альмерию», «Валенсию» и «Севилью».