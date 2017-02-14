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    Эмери лишь раз обыгрывал «Барселону» из 23-х проведенных встреч

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери лишь раз обыгрывал «Барселону» за время своей работы. Из 23-х проведенных против каталонского клуба матчей испанский специалист шесть раз сводил дело к ничьей и 16 раз проигрывал. Напомним, единственная победа датируется октябрем 2015 года, когда руководимая им «Севилья» выиграла со счетом 2:1.

    Сегодня подопечные Эмери встречаются с сине-гранатовыми в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого тайма парижский клуб ведет со счетом 2:0.

    Напомним, ранее Эмери возглавлял в Испании «Альмерию», «Валенсию» и «Севилью».

    Источник: Opta

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    14.02.2017 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 15 февраля 2017, 00:47

      Но за то - как обыграл !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 15 февраля 2017, 00:29

      И Эрнандеса из Барсы !

      0
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