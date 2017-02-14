Анчелотти: «Бавария» в матче с «Арсеналом» не будет играть так, лишь только не пропустить»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» подчеркнул, что его команда не намерена думать лишь об обороне. Также специалист отдал дань уважения к своему завтрашнему визави Арсену Венгеру.

Встреча состоится в Мюнхене в среду, 15 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Я доволен игрой команды в последних матчах. «Бавария» демонстрирует отличные результаты в чемпионате и кубке. Хотим добиваться успехов во всех турнирах, в которых берем участие. Мы не будем играть так, лишь бы только не пропустить. Хотим взять мяч под свой контроль. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые умеют жалить на контратаках, но в любом случае противостояние длится 180 минут.

Венгер – опытный наставник, у него свой стиль. Его команда играет на высоком уровне. Я с большим уважением отношусь к нему. Завтра нам нужно постараться осложнить жизнь «Арсеналу» на поле», – сказал Анчелотти.

Напомним, «канониры» не могут преодолеть барьер 1/8 финала турнира на протяжении последних шести сезонов. Также стоит отметить, что «Арсенал» трижды проигрывал «Баварии» на данной стадии плей-офф – в 2005, 2013 и 2014 годах.