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    Анчелотти: «Бавария» в матче с «Арсеналом» не будет играть так, лишь только не пропустить»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» подчеркнул, что его команда не намерена думать лишь об обороне. Также специалист отдал дань уважения к своему завтрашнему визави Арсену Венгеру.

    Встреча состоится в Мюнхене в среду, 15 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Я доволен игрой команды в последних матчах. «Бавария» демонстрирует отличные результаты в чемпионате и кубке. Хотим добиваться успехов во всех турнирах, в которых берем участие. Мы не будем играть так, лишь бы только не пропустить. Хотим взять мяч под свой контроль. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые умеют жалить на контратаках, но в любом случае противостояние длится 180 минут.

    Венгер – опытный наставник, у него свой стиль. Его команда играет на высоком уровне. Я с большим уважением отношусь к нему. Завтра нам нужно постараться осложнить жизнь «Арсеналу» на поле», – сказал Анчелотти.

    Напомним, «канониры» не могут преодолеть барьер 1/8 финала турнира на протяжении последних шести сезонов. Также стоит отметить, что «Арсенал» трижды проигрывал «Баварии» на данной стадии плей-офф – в 2005, 2013 и 2014 годах.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2017 22:41
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