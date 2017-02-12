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    Семин: «Я доволен работой молодых игроков на сборах»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал начало третьего зимнего сбора команды. Заключительный тренировочный процесс перед стартом второй части сезона железнодорожники проведут в Малаге.

    «Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

    На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен», – заявил Семин.

    «Локомотив» после 17-ти туров занимает в чемпионате России 10-е место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2017 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 февраля 2017, 07:56

      Деспот разгона всех кто мог поднять против него голос. Настало время давать результат.

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