Семин: «Я доволен работой молодых игроков на сборах»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал начало третьего зимнего сбора команды. Заключительный тренировочный процесс перед стартом второй части сезона железнодорожники проведут в Малаге.

«Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен», – заявил Семин.

«Локомотив» после 17-ти туров занимает в чемпионате России 10-е место.