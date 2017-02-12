Семин: «Я доволен работой молодых игроков на сборах»

Деспот разгона всех кто мог поднять против него голос. Настало время давать результат.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал начало третьего зимнего сбора команды. Заключительный тренировочный процесс перед стартом второй части сезона железнодорожники проведут в Малаге.
«Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!
На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен», – заявил Семин.
«Локомотив» после 17-ти туров занимает в чемпионате России 10-е место.