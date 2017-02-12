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Семин: «Я доволен работой молодых игроков на сборах»

12 февраля 2017, 06:16
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал начало третьего зимнего сбора команды. Заключительный тренировочный процесс перед стартом второй части сезона железнодорожники проведут в Малаге.

«Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен», – заявил Семин.

«Локомотив» после 17-ти туров занимает в чемпионате России 10-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
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