Примера. «Атлетик» вырвал победу над «Депортиво», благодаря голу Адуриса

«Атлетик» в домашней встрече 22-го тура Примеры испытал немало проблем с «Депортиво».

Баски пропустили первыми перед перерывом от Чолака, и на второй тайм выходили, имея дефицит в один мяч. Тем не менее усилиями Муньяина на 71-й минуте и Адуриса в самом конце основного времени матча все-таки сумели добиться победы. Эти три очка позволили красно-белым подняться на шестую строчку в таблице, обойдя «Вильярреал» по дополнительным показателям. «Желтая субмарина» завтра сыграет с «Малагой».

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Атлетик – Депортиво – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чолак, 42; 1:1 – Муньяин, 71; 2:1 – Адурис, 89.

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