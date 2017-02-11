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    Примера. «Атлетик» вырвал победу над «Депортиво», благодаря голу Адуриса

    «Атлетик» в домашней встрече 22-го тура Примеры испытал немало проблем с «Депортиво».

    Баски пропустили первыми перед перерывом от Чолака, и на второй тайм выходили, имея дефицит в один мяч. Тем не менее усилиями Муньяина на 71-й минуте и Адуриса в самом конце основного времени матча все-таки сумели добиться победы. Эти три очка позволили красно-белым подняться на шестую строчку в таблице, обойдя «Вильярреал» по дополнительным показателям. «Желтая субмарина» завтра сыграет с «Малагой».

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Атлетик – Депортиво – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чолак, 42; 1:1 – Муньяин, 71; 2:1 – Адурис, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 февраля 2017, 00:11

      Как раз ему сегодня 36 годиков стукнуло )

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