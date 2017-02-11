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Материалы

Атлетик - Депортиво

11.02.2017, Суббота, 20:30 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 22 тур Атлетик - Депортиво
Испания. Примера (2016/2017)
3 тур
11 сентября, воскресенье 21:30 Депортиво 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
2 марта, среда 22:00 Атлетик 4:1 Депортиво
8 тур
18 октября, воскресенье 21:30 Депортиво 2:2 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:1 Депортиво
17 тур
3 января, суббота 23:59 Депортиво 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Депортиво 1:1 Атлетик
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Атлетик 1:1 Депортиво
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
10 мая, вторник 22:00 Депортиво 2:1 Атлетик
17 тур
2 января, воскресенье 18:00 Атлетик 1:2 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 20:00 Атлетик 2:0 Депортиво
19 тур
23 января, суббота 23:55 Депортиво 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
18 апреля, суббота 22:00 Атлетик 0:1 Депортиво
12 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Депортиво 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
32 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Депортиво 3:0 Атлетик
13 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:2 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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