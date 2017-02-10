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    Бабаев: «Панченко может вернуться в ЦСКА весной»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в «Динамо», может вернуться в стан армейцев уже ближайшей весной. По словам функционера, многое в этой ситуации зависит от позиции бело-голубых.

    «Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции «Динамо». До сегодняшнего дня мы не получили письма, что «Динамо» хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой. Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чем-то окончательно пока рано», – заявил Бабаев.

    На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 21 матч и 15 забитых голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2017 16:39
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 12 февраля 2017, 13:23

      Паня,оставайся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 февраля 2017, 19:35

      мутят вокруг Пани..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 февраля 2017, 19:11

      и зачем отпускали ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 февраля 2017, 18:29

      Пусть возвращается

      0
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