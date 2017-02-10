Бабаев: «Панченко может вернуться в ЦСКА весной»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в «Динамо», может вернуться в стан армейцев уже ближайшей весной. По словам функционера, многое в этой ситуации зависит от позиции бело-голубых.

«Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции «Динамо». До сегодняшнего дня мы не получили письма, что «Динамо» хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой. Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чем-то окончательно пока рано», – заявил Бабаев.

На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 21 матч и 15 забитых голов.