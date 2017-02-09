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    Подберезкин: «Краснодар» готовится дать настоящий бой «Фенербахче»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин заявил, что «быки» в полной боевой готовности подходят к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче».

    «Настрой боевой! В прошлом сезоне на этой же стадии выглядели неважно против «Спарты», но мы сделали правильные выводы и постараемся не повторить тех ошибок, будем играть иначе. Дадим «Фенербахче» настоящий бой на домашнем стадионе при полных трибунах и при запредельной самоотдаче с нашей стороны», – заявил футболист.

    Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Фенербахче» намечен на 16 февраля.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.02.2017 23:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 февраля 2017, 10:00

      Эх , Берёза , просто дать бой - этого МАЛО
      НАДО, ВЫИГРЫВАТЬ! !!! и пусть даже с пенальти

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 февраля 2017, 05:55

      Грозно сказал, как оно будет на деле

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 10 февраля 2017, 01:25

      Давайте,быки!!!!Всегда на Вас приятно смотреть,особенно в еврокубках!!!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 00:15

      Его слова да богу в уши! Хотелось бы именно боевитости от Краснодара,играть то они умеют.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 февраля 2017, 00:09

      верим...

      0
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