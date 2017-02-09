Подберезкин: «Краснодар» готовится дать настоящий бой «Фенербахче»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин заявил, что «быки» в полной боевой готовности подходят к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче».

«Настрой боевой! В прошлом сезоне на этой же стадии выглядели неважно против «Спарты», но мы сделали правильные выводы и постараемся не повторить тех ошибок, будем играть иначе. Дадим «Фенербахче» настоящий бой на домашнем стадионе при полных трибунах и при запредельной самоотдаче с нашей стороны», – заявил футболист.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Фенербахче» намечен на 16 февраля.