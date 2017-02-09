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    Ярмоленко попробовал себя в роли вратаря

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко на сборе в Испании попробовал себя в роли вратаря. Сообщается, что 27-летний украинец на спор поменялся позициями с голкипером Максимом Ковалем, который является его лучшим другом. В итоге новоиспеченный вратарь пропустил всего один гол и заставил Коваля делать кувырки через голову на газоне.

    Напомним, Ярмоленко выступает за киевское «Динамо» с 2007 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за столичный клуб 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    09.02.2017 15:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 февраля 2017, 16:59

      У хохлов дырявая сетка в воротах. Копеечный же ремонт...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > Бомбардиръ 9 февраля 2017, 17:15

      хохлы сами дырявые

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 февраля 2017, 16:29

      На хрена эта новость в топе не пойму. Зачем нам этот хрен? Что-то великое сделал?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 15:59

      Не хуже Акинфеева!

      0
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