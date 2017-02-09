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Ярмоленко попробовал себя в роли вратаря

9 февраля 2017, 15:53
3

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко на сборе в Испании попробовал себя в роли вратаря. Сообщается, что 27-летний украинец на спор поменялся позициями с голкипером Максимом Ковалем, который является его лучшим другом. В итоге новоиспеченный вратарь пропустил всего один гол и заставил Коваля делать кувырки через голову на газоне.

Напомним, Ярмоленко выступает за киевское «Динамо» с 2007 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за столичный клуб 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Динамо К Ярмоленко Андрей
Комментарии (3)
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sir_Alex
1486645189
Не хуже Акинфеева!
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forward33
1486646975
На хрена эта новость в топе не пойму. Зачем нам этот хрен? Что-то великое сделал?
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