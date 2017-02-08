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    Президент «Терека» заявил, что по инициативе болельщиков грозненский клуб может быть переименован

    Президент «Терека» Магомед Даудов заявил, что руководство грозненского клуба примет во внимание инициативу болельщиков, которые хотят чтобы клуб был переименован. Об этом сообщает официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики.

    «Мы пока обращение не получили. Но из социальных сетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», – сказал Даудов.

    Отметим, что грозненский клуб, который был основан в 1958 году, не раз менял клубное название.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 21:51
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 9 февраля 2017, 12:40

      Это дело клуба кому какое дело, а то сразу ажиотаж подняли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 9 февраля 2017, 12:33

      Зато bumer moscow говно еще то... однозначно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 февраля 2017, 08:26

      Как осла не назови он ослом будет.И все равно курица не птица, терек не команда.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 февраля 2017, 05:21

      " Ахмат " подойдёт .........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 9 февраля 2017, 02:29

      ФК горннострадальцы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 февраля 2017, 01:36

      ООООчень плохая идея

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 февраля 2017, 01:12

      Должно на овце... начинаться?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 9 февраля 2017, 00:14

      Стесняюсь спросить болельщиков Терека чем им старое название так не угодило...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 февраля 2017, 22:57

      Группа особо приближённых болельщиков хочет название -АХМАД !! - только вы не подумайте ничего ! -это они сами захотели неожиданно. А я бы сразу РАМЗАН назвал , или ПЕХОТИНЦЫ .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 22:56

      Оказывается нынешнее название клуба такое:

      Республиканский футбольный клуб „Терек“ имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.

      0
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