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  • Президент «Терека» заявил, что по инициативе болельщиков грозненский клуб может быть переименован

Президент «Терека» заявил, что по инициативе болельщиков грозненский клуб может быть переименован

8 февраля 2017, 21:51
32

Президент «Терека» Магомед Даудов заявил, что руководство грозненского клуба примет во внимание инициативу болельщиков, которые хотят чтобы клуб был переименован. Об этом сообщает официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики.

«Мы пока обращение не получили. Но из социальных сетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», – сказал Даудов.

Отметим, что грозненский клуб, который был основан в 1958 году, не раз менял клубное название.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (32)
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Snek
1486580780
Вангую: 1. ФК "РамзанКа" 2. ФК "Аллах Акбар"
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RedWhiteFans2
1486583065
Не ФК "Очень Грозный"!!!
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Kano
1486583590
Ахмат или Грозный, других вариантов не вижу.
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ivanthebest
1486583635
Назовут наверное ФК "Кауказец"?)
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serhz
1486583835
Группа особо приближённых болельщиков хочет название -АХМАД !! - только вы не подумайте ничего ! -это они сами захотели неожиданно. А я бы сразу РАМЗАН назвал , или ПЕХОТИНЦЫ .
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TY13R
1486588488
Стесняюсь спросить болельщиков Терека чем им старое название так не угодило...
Ответить
la verdad
1486591963
Должно на овце... начинаться?
Ответить
x-x-x-x-x
1486593409
ООООчень плохая идея
Ответить
Байкал-Сибирь
1486596543
ФК горннострадальцы
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bumer_moscow
1486617978
Как осла не назови он ослом будет.И все равно курица не птица, терек не команда.
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