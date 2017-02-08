Президент «Терека» заявил, что по инициативе болельщиков грозненский клуб может быть переименован

Президент «Терека» Магомед Даудов заявил, что руководство грозненского клуба примет во внимание инициативу болельщиков, которые хотят чтобы клуб был переименован. Об этом сообщает официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики.

«Мы пока обращение не получили. Но из социальных сетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», – сказал Даудов.

Отметим, что грозненский клуб, который был основан в 1958 году, не раз менял клубное название.