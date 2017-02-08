«Терек» не имеет предложений по Иванову и планирует продлить с ним контракт

Полузащитник «Терека» Олег Иванов, вероятнее всего, останется в стане грозненцев, несмотря на информацию о возможном уходе. Как сообщает источник, клуб из Чеченской Республики не имеет предложений по 30-летнему россиянину, хотя ранее говорилось об интересе к нему со стороны команды МЛС.

По информации источника, в ближайшее время игрок продлит контракт с «Тереком», за который выступает с 2012 года. Напомним, действующее соглашение Иванова с клубом истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне на счету хавбека в РФПЛ – 14 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.