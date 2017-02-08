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    «Терек» не имеет предложений по Иванову и планирует продлить с ним контракт

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов, вероятнее всего, останется в стане грозненцев, несмотря на информацию о возможном уходе. Как сообщает источник, клуб из Чеченской Республики не имеет предложений по 30-летнему россиянину, хотя ранее говорилось об интересе к нему со стороны команды МЛС.

    По информации источника, в ближайшее время игрок продлит контракт с «Тереком», за который выступает с 2012 года. Напомним, действующее соглашение Иванова с клубом истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне на счету хавбека в РФПЛ – 14 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 9 февраля 2017, 10:48

      В нынешнем сезоне на счету хавбека в РФПЛ – 14 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

      ладно забивать......там есть кому забивать.........,но количество передач удручающее.......так что надо прощаться как бы жалко не было.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 февраля 2017, 17:34

      Чемодан без ручки. И тащить тяжело и выбросить жалко.

      -1
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