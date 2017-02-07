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Кононов выразил готовность возглавить сборную Беларуси

7 февраля 2017, 23:36
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Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси. Ранее 50-летний наставник отказывался вступать в переговоры с белорусской стороной, так как рассчитывал продолжить тренерскую карьеру на клубном уровне.

«Сборная – очень серьезное и ответственное дело, требующее подробного обсуждения всех деталей сотрудничества с руководством федерации», – цитирует специалиста «Прессбол».

Напомним, что Олег Кононов начинал тренерскую деятельность именно в Беларуси, после чего решил сменить обстановку и уехал на работу в ближнее зарубежье.

Руководство АБФФ пребывает в поисках нового главного тренера национальной команды с декабря прошлого года, когда этот пост покинул Александр Хацкевич.

Источник: Pressball
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Кононов Олег
Комментарии (2)
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пряник929
1486501150
Ну все, чемпионы
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Gullit 76
1486637318
Хороший тренер - может получится.Белоруссия играет ниже своего уровня.
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