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    Кононов выразил готовность возглавить сборную Беларуси

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси. Ранее 50-летний наставник отказывался вступать в переговоры с белорусской стороной, так как рассчитывал продолжить тренерскую карьеру на клубном уровне.

    «Сборная – очень серьезное и ответственное дело, требующее подробного обсуждения всех деталей сотрудничества с руководством федерации», – цитирует специалиста «Прессбол».

    Напомним, что Олег Кононов начинал тренерскую деятельность именно в Беларуси, после чего решил сменить обстановку и уехал на работу в ближнее зарубежье.

    Руководство АБФФ пребывает в поисках нового главного тренера национальной команды с декабря прошлого года, когда этот пост покинул Александр Хацкевич.

    Источник: Pressball

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    07.02.2017 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 13:48

      Хороший тренер - может получится.Белоруссия играет ниже своего уровня.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 февраля 2017, 23:59

      Ну все, чемпионы

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