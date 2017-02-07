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    В Федерации футбола Перу рады переходу Фарфана в «Локомотив»

    Спортивный директор Федерации футбола Перу Хуан Карлос Облитас выразил удовлетворение тем фактом, что полузащитник национальной сборной Джефферсон Фарфан заключил контракт с «Локомотивом».

    «Здорово, что Фарфан выбрал чемпионат, который зимой уходит на перерыв. К весне он наберет кондиции и покажет свой уровень. Было вопиющей несправедливостью, что такой игрок оставался без клуба. Двери сборной для него, разумеется, не закрыты», – цитирует чиновника Fútbol Como Cancha .

    Отметим, что Фарфан выступает за сборную Перу с 2003 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 22:42
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