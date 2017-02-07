В Федерации футбола Перу рады переходу Фарфана в «Локомотив»

Спортивный директор Федерации футбола Перу Хуан Карлос Облитас выразил удовлетворение тем фактом, что полузащитник национальной сборной Джефферсон Фарфан заключил контракт с «Локомотивом».

«Здорово, что Фарфан выбрал чемпионат, который зимой уходит на перерыв. К весне он наберет кондиции и покажет свой уровень. Было вопиющей несправедливостью, что такой игрок оставался без клуба. Двери сборной для него, разумеется, не закрыты», – цитирует чиновника Fútbol Como Cancha .

Отметим, что Фарфан выступает за сборную Перу с 2003 года.