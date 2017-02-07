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    Линделоф заинтересовал «Барселону»

    «Барселона» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Бенфики» Виктора Линделофа.

    Манкунианцам не удалось подписать шведа во время зимнего трансферного окна, но они по-прежнему заинтересованы в услугах 22-летнего игрока и предпримут попытку заполучить его летом. Сине-гранатовые также продолжают следить за футболистом.

    Ранее сообщалось, что защитника «орлов» в своих рядах хотят видеть «Милан», «Челси» и «Интер».

    В текущем сезоне Линделоф записал в свой актив 29 матчей во всех турнирах.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2017 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 15:27

      В МЮ перейдёт.

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