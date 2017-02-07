Линделоф заинтересовал «Барселону»

«Барселона» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Бенфики» Виктора Линделофа.

Манкунианцам не удалось подписать шведа во время зимнего трансферного окна, но они по-прежнему заинтересованы в услугах 22-летнего игрока и предпримут попытку заполучить его летом. Сине-гранатовые также продолжают следить за футболистом.

Ранее сообщалось, что защитника «орлов» в своих рядах хотят видеть «Милан», «Челси» и «Интер».

В текущем сезоне Линделоф записал в свой актив 29 матчей во всех турнирах.