Геркус: «Мы находим условия сделки по Маргасову оптимальными»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер защитника Тимофея Маргасова из «Крыльев Советов» в стан железнодорожников. Напомним, новобранец уже приступил к тренировка со своей новой командой.

«Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены в том, что Тимофей в «Локо» будет только прибавлять. Желаем успехов!» – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Маргасова составляет около 250 тысяч евро.