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    Геркус: «Мы находим условия сделки по Маргасову оптимальными»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер защитника Тимофея Маргасова из «Крыльев Советов» в стан железнодорожников. Напомним, новобранец уже приступил к тренировка со своей новой командой.

    «Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены в том, что Тимофей в «Локо» будет только прибавлять. Желаем успехов!» – заявил функционер.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера Маргасова составляет около 250 тысяч евро.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.02.2017 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 05:15

      Очередные бабасики выкинули

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