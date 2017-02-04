Геркус: «Приобретение Ивановича? Только теоретически, «Локомотив» не может позволить себе таких игроков»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб не может позволить себе приобрести дорогостоящих футболистов, в отличие от «Зенита», который недавно подписал контракт с экс-защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.

– Был вариант приобрести Ивановича?

– Только чисто теоретически. Он относится к категории тех игроков, которых мы не можем себе позволить. Браниславу было более интересно предложение «Зенита». Как в финансовом, так и в спортивном плане.

Напомним, сербский защитник подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт, рассчитанный на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.