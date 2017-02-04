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    Маргасов согласовал условия личного контракта с «Локомотивом»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов прибыл на сбор команды в Испанию, где согласовал детали личного контракта с железнодорожниками. Отметим, сбор столичной команды продлится до 7 февраля.

    «Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте», – заявил функционер в эфире официального клубного канала Periscope.

    На счету Маргасова в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 21:27

      Иванович не по карману, а Маргасов не в тему... Так Палыч свой Локо не построит.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > S.sol 4 февраля 2017, 22:59

      когда приобретали Ивановича тоже не думали что из него выйдет звезда... так что увидим, что выйдет из Маргасова...в Ростове смотрелся очень даже не плохо... а если учесть что у нас на правой бровке остались немолодеющий Янбаев и Ротенберг то трансфер Маргасова смотрится довольно таки не плохо, если он будет показывать игру как у Бердыева

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