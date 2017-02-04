Маргасов согласовал условия личного контракта с «Локомотивом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов прибыл на сбор команды в Испанию, где согласовал детали личного контракта с железнодорожниками. Отметим, сбор столичной команды продлится до 7 февраля.

«Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте», – заявил функционер в эфире официального клубного канала Periscope.

На счету Маргасова в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.