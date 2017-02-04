Месси забил рекордный гол со штрафного в ворота «Атлетик Бильбао»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче с «Атлетиком». На 40-й минуте Месси забил второй мяч своей команды, реализовав штрафной удар. В нынешнем сезоне это уже третий гол Месси в ворота «Атлетика», забитый прямым ударом со стандарта. Два предыдущих аргентинец забил в кубковых противостояниях.

Всего в 2017 году Месси четырежды реализовывал штрафные удары. Только в 2012 году аргентинскому нападающему «Барселоны» удавалось забивать со стандартов чаще. Тогда он отличился пятью голами. Всего же на счету Месси 27 голов со штрафных ударов, что является рекордом «Барселоны». Предыдущее достижение принадлежало Рональду Куману, на счету которого 26 голов со штрафных.

В 17 матчах этого чемпионата Месси забил 16 голов и сделал пять голевых передач. Два раза Месси отличился ударами с пенальти.