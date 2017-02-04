«Спартак» и «Зенит» были заинтересованы в услугах Фарфана

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что мог перейти в клуб РФПЛ еще раньше. По словам перуанца, во время его выступлений в Европе в его услугах были заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной, причем во время игры как в «Шальке-04», так и в ПСВ. Но тогда время для России еще не пришло. Думаю, русские клубы следили за мной по матчам Лиги чемпионов. Я ведь забивал в Москве ЦСКА», – сказал Фарфан.

Напомним, Фарфан стал игроком «Локомотива» этой зимой, подписав контракт на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон.