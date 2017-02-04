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    «Спартак» и «Зенит» были заинтересованы в услугах Фарфана

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что мог перейти в клуб РФПЛ еще раньше. По словам перуанца, во время его выступлений в Европе в его услугах были заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

    «Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной, причем во время игры как в «Шальке-04», так и в ПСВ. Но тогда время для России еще не пришло. Думаю, русские клубы следили за мной по матчам Лиги чемпионов. Я ведь забивал в Москве ЦСКА», – сказал Фарфан.

    Напомним, Фарфан стал игроком «Локомотива» этой зимой, подписав контракт на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2017 18:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +295

      akku 5 февраля 2017, 18:02

      Без Спартака ну никак, бедные журналюги.

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 5 февраля 2017, 08:40

      Насколько я помню Зенит его просматривал в 2006 году, когда он играл еще за ПСВ, но клубу он не понравился. Да и просили за него по-моему порядка 10 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 4 февраля 2017, 21:57

      Бредит парниша.

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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:31

      а достался ЛОКо. Нетзвсетно кому повезло ЛОКо или З и С

      0
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