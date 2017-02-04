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    АПЛ. Гол Ниасса помог «Халл Сити» обыграть «Ливерпуль», Лукаку сделал покер в матче с «Борнмутом» и другие результаты

    В матче 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение от «Халл Сити» со счетом 0:2. Одним из голов в составе победителей отметился экс-нападающий «Локомотива» Умар Ниасс.

    В других встречах игрового дня покер Ромелу Лукаку помог «Эвертону» победить «Борнмут», «Сандерленд» на чужом поле за первый тайм четырежды поразил ворота «Кристал Пэлас», «Уотфорд» в большинстве одержал победу над «Бернли», «Саутгемптон» дома уступил «Вест Хэму», «Вест Бромвич» минимально одолел «Сток Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Уотфорд – Бернли – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дини, 10; 2:0 – Ньянг, 45+2; 2:1 – Барнс, 78 (с пенальти).

    Удаление: нет – Хендрик, 6.

    Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Коне, 10; 0:2 – Ндонг, 43; 0:3 – Дефо, 45+1; 0:4 – Дефо, 45+3.

    Эвертон – Борнмут – 6:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 1; 2:0 – Маккарти, 24; 3:0 – Лукаку, 29; 3:1 – Кинг, 52; 3:2 – Кинг, 70; 4:2 – Лукаку, 83; 5:2 – Лукаку, 85; 5:3 – Артер, 90; 6:3 – Баркли, 90+4.

    Халл Сити – Ливерпуль – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ндиайе, 44; 2:0 – Ниасс, 84.

    Саутгемптон – Вест Хэм – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Габбиадини, 12; 1:1 – Кэрролл, 14; 1:2 – Обьянг, 45; 1:3 – Нобл, 52.

    Вест Бромвич – Сток Сити – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Моррисон, 6.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 19:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 20:12

      Клопп посыпался. Удачи ему.

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 4 февраля 2017, 19:59

      Я ставил на Халл)) ставка сыграла

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