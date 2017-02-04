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Покеттино уверен, что Алли не уйдет из «Тоттенхэма»

4 февраля 2017, 07:08
2

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что полузащитник Деле Алли продолжит выступать за его команду. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего англичанина заинтересована «Бавария».

«Это все слухи. Деле очень счастлив в «Тоттенхэме», он наслаждается своим пребыванием здесь. Не вижу причин для беспокойства.

Подобные новости появляются в тот момент, когда у игрока или клуба все складывается хорошо», – сказал Покеттино.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Алли забил 11 голов и сделал две результативные передачи в 22 матчах.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Бавария Тоттенхэм Алли Деле Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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swot
1486216277
уйдет, осталось определиться за сколько
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бса
1486289136
Всё будет как и с Бейлом. Печаль
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