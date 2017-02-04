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    Покеттино уверен, что Алли не уйдет из «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что полузащитник Деле Алли продолжит выступать за его команду. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего англичанина заинтересована «Бавария».

    «Это все слухи. Деле очень счастлив в «Тоттенхэме», он наслаждается своим пребыванием здесь. Не вижу причин для беспокойства.

    Подобные новости появляются в тот момент, когда у игрока или клуба все складывается хорошо», – сказал Покеттино.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Алли забил 11 голов и сделал две результативные передачи в 22 матчах.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2017 07:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      бса 5 февраля 2017, 13:05

      Всё будет как и с Бейлом. Печаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:51

      уйдет, осталось определиться за сколько

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