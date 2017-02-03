Нигматуллин: «Селихова покупали не на скамейку, поэтому Ребров будет играть до первой ошибки»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о конкуренции во вратарской линии «Спартака». По мнению экс-футболиста, Артем Ребров может потерять место в стартовом составе красно-белых в связи с приходом в команду Александра Селихова.

«Конечно, победный состав не меняют. Карреру все устраивает и по игре в обороне, и во вратарской позиции. Никаких предпосылок нет, что Ребров потеряет место в основе. Селихов и сейчас может конкурировать на равных. Думаю, Ребров будет играть до первой ошибки. Селихова же не на скамейку покупали», – сказал Нигматуллин.

Отметим, что в первой части сезона «Спартак» пропустил за 17 туров 13 голов. Меньше всех – ЦСКА (11 пропущенных мячей).