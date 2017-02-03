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    Нигматуллин: «Селихова покупали не на скамейку, поэтому Ребров будет играть до первой ошибки»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о конкуренции во вратарской линии «Спартака». По мнению экс-футболиста, Артем Ребров может потерять место в стартовом составе красно-белых в связи с приходом в команду Александра Селихова.

    «Конечно, победный состав не меняют. Карреру все устраивает и по игре в обороне, и во вратарской позиции. Никаких предпосылок нет, что Ребров потеряет место в основе. Селихов и сейчас может конкурировать на равных. Думаю, Ребров будет играть до первой ошибки. Селихова же не на скамейку покупали», – сказал Нигматуллин.

    Отметим, что в первой части сезона «Спартак» пропустил за 17 туров 13 голов. Меньше всех – ЦСКА (11 пропущенных мячей).

    Источник: Спорт FM

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    03.02.2017 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 февраля 2017, 01:26

      Ребров нормальный голкипер, может не лучший, но неплохой! Я думаю он поборется с Селиховым за право быть первым!

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 3 февраля 2017, 23:56

      Ребров - не лучший. Хороший кипер, но психологически - неустойчивый. Тем не менее, никаких сомнений, что у Селихова до конца сезона реального шанс НЕ БУДЕТ.. жаль.. кипер перспективный.. но - может и к лучшему: следующий сезон начнут "с нуля" и Селихов станет эпохой Спартака.. почему бы и нет)

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