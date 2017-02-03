Шох: «У Павлюченко средняя зарплата, даже не самая большая в «Урале»

Бывший спортивный директор «Урала» Рохус Шох признался, что был инициатором перехода в екатеринбургский клуб нападающего Романа Павлюченко. По словам Шоха, 35-летний форвард получает среднюю по меркам РФПЛ зарплату.

«Романа Павлюченко в «Урал» пригласил именно я. Эту идею поддержали и Скрипченко, и президент клуба Иванов. Это была совместная инициатива. Я знаю Павлюченко с 15 лет и почти за руку привел его в профессиональный футбол. Все это время у нас оставались дружеские отношения.

Когда приглашали Романа в «Урал», были скептики, которые считали, что он свою футбольную песню спел. Но я позвонил ему, и он проявил хорошее футбольное желание, а нам нужен был футболист-лидер. Но самое главное, что Павлюченко не ставил никаких условий. Какую мы ему зарплату предложили, на такую он и согласился. Когда я рассказывал ему об условиях, понимал, что для него они не стоят даже близко с теми, которые были в «Кубани». Но Роман сказал, что хочет играть на высоком уровне, помогать «Уралу» и может себе позволить играть ради футбола. Никаких бонусов он тоже не требовал. У него средняя зарплата, даже не самая высокая в коллективе. И никаких претензий нет и не было.

Сейчас Павлюченко действительно стал лидером и лицом команды. Болельщики его хорошо приняли. Спасибо Роману за профессиональное отношение. Надеемся, он еще и продлит контракт», – сказал Шох.

В нынешнем сезоне чемпионата России Павлюченко забил три гола в 16 матчах.