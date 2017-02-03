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    Гончаренко: «Запомнились слова Спаллетти, что любой футболист может выкрутить фортель»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что многие тренеры, с которыми он сталкивался во время стажировки, произвели на него впечатление.

    «Наверное, это в первую очередь Лучано Спаллетти. Это еще до его прихода в «Зенит», когда я был у него в «Роме». На самом деле, чтоб одного кого-то выделить… Ну, дальше это «Бари», это нынешний главный тренер сборной Италии, это Вентура. Это общение с Пеллегрини, который в «Вильярреале» был, в «Манчестер Сити». Это достаточно широкий круг.

    Спаллетти интересную вещь сказал: «Ты должен быть всегда готов к тому, что какой-то футболист в самый неподходящий для тебя момент может выкрутить фортель». И я начал понимать смысл его слов, когда увидел Франческо Тотти на тренировке. Это звезда мирового масштаба. Спаллетти ему говорит: «Пойдем сюда, будешь тренироваться». А Тотти: «Не-не, я тут потренируюсь», – рассказал Гончаренко «Столичному телевидению».

    Напомним, Гончаренко сменил в ЦСКА Леонида Слуцкого.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 февраля 2017, 00:16

      Зато этот лысый тренер такой "фортель" устроил в Зените,что от некогда питерской дружной команды остались одни легионеры и игроки других российских клубов! А ведь его приглашали прежде всего для успешного выступления в еврокубках,однако затраты не оправдали ожидания!

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 3 февраля 2017, 17:44

      сразу видно Профессионал с большой буквы...надеюсь в лиге чемпионов все наладится...

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Серго24 3 февраля 2017, 22:28

      НЕПРЕМЕННО!!!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 февраля 2017, 13:30

      Витя, выкрути фортель - стань чемпионом с ЦСКА!!!

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