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  • Гончаренко: «Запомнились слова Спаллетти, что любой футболист может выкрутить фортель»

Гончаренко: «Запомнились слова Спаллетти, что любой футболист может выкрутить фортель»

3 февраля 2017, 11:42
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что многие тренеры, с которыми он сталкивался во время стажировки, произвели на него впечатление.

«Наверное, это в первую очередь Лучано Спаллетти. Это еще до его прихода в «Зенит», когда я был у него в «Роме». На самом деле, чтоб одного кого-то выделить… Ну, дальше это «Бари», это нынешний главный тренер сборной Италии, это Вентура. Это общение с Пеллегрини, который в «Вильярреале» был, в «Манчестер Сити». Это достаточно широкий круг.

Спаллетти интересную вещь сказал: «Ты должен быть всегда готов к тому, что какой-то футболист в самый неподходящий для тебя момент может выкрутить фортель». И я начал понимать смысл его слов, когда увидел Франческо Тотти на тренировке. Это звезда мирового масштаба. Спаллетти ему говорит: «Пойдем сюда, будешь тренироваться». А Тотти: «Не-не, я тут потренируюсь», – рассказал Гончаренко «Столичному телевидению».

Напомним, Гончаренко сменил в ЦСКА Леонида Слуцкого.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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VIPded
1486117832
Витя, выкрути фортель - стань чемпионом с ЦСКА!!!
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Серго24
1486133056
сразу видно Профессионал с большой буквы...надеюсь в лиге чемпионов все наладится...
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nemolod
1486156567
Зато этот лысый тренер такой "фортель" устроил в Зените,что от некогда питерской дружной команды остались одни легионеры и игроки других российских клубов! А ведь его приглашали прежде всего для успешного выступления в еврокубках,однако затраты не оправдали ожидания!
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