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  • Ребров: «На Украине война, нас не поймут при заоблачных трансферах»

Ребров: «На Украине война, нас не поймут при заоблачных трансферах»

2 февраля 2017, 13:10
5

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров положительно оценил работу селекционной службы клуба при подписании защитника «Вильярреала» Александара Пантича. По словам специалиста, команде удалось приобрести игрока за приемлемую цену.

«В нашей ситуации мы не можем покупать футболистов по очень высокой цене. В стране война, и нас просто не поймут, если станем осуществлять заоблачные трансферы. В случае с Пантичем цена и качество игрока совпали. Селекционная служба активно работает. Однако не все, как вы понимаете, зависит от нас. К тому же любой клуб, заслышав про наш интерес к тому или иному футболисту, мгновенно поднимает на него цену в разы. И договориться становится намного труднее», – заявил Ребров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Украина. Премьер-Лига Динамо К Ребров Сергей
Комментарии (5)
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Borz1
1486033339
удачи Реброву
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Ден 781
1486037644
Война, я бы сказал третья мировая даже
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serhz
1486040544
Ещё один воин ! -с войной в башке .
Ответить
S.sol
1486046760
Да с кем же вы так воюете?
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Axe111
1486051054
Какая нах война, придурок
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