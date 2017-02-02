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    Ребров: «На Украине война, нас не поймут при заоблачных трансферах»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров положительно оценил работу селекционной службы клуба при подписании защитника «Вильярреала» Александара Пантича. По словам специалиста, команде удалось приобрести игрока за приемлемую цену.

    «В нашей ситуации мы не можем покупать футболистов по очень высокой цене. В стране война, и нас просто не поймут, если станем осуществлять заоблачные трансферы. В случае с Пантичем цена и качество игрока совпали. Селекционная служба активно работает. Однако не все, как вы понимаете, зависит от нас. К тому же любой клуб, заслышав про наш интерес к тому или иному футболисту, мгновенно поднимает на него цену в разы. И договориться становится намного труднее», – заявил Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 13:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 февраля 2017, 18:57

      Какая нах война, придурок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 2 февраля 2017, 17:46

      Да с кем же вы так воюете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 2 февраля 2017, 16:02

      Ещё один воин ! -с войной в башке .

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 2 февраля 2017, 15:14

      Война, я бы сказал третья мировая даже

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 февраля 2017, 14:02

      удачи Реброву

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