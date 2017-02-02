Штоффельсхаус: «Мне недавно звонили из Германии и просили вернуть Фарфана»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус дал оценку новобранцу команды нападающему Джефферсону Фарфану. Перуанец подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона с возможностью его пролонгации еще на год.

«Джеф – отличный футболист, по-своему уникальный. Я его знаю 10 лет, он был героем в «Шальке». К слову, мне недавно звонили из Германии и просили вернуть Фарфана! А все потому, что люди знают, как он играет.

У него потрясающий менталитет, он хочет всегда побеждать. А на мой взгляд, команде нужны победители. Убежден, Фарфан – отличное приобретение», – заявил Штоффельсхаус.