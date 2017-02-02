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    Штоффельсхаус: «Мне недавно звонили из Германии и просили вернуть Фарфана»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус дал оценку новобранцу команды нападающему Джефферсону Фарфану. Перуанец подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона с возможностью его пролонгации еще на год.

    «Джеф – отличный футболист, по-своему уникальный. Я его знаю 10 лет, он был героем в «Шальке». К слову, мне недавно звонили из Германии и просили вернуть Фарфана! А все потому, что люди знают, как он играет.

    У него потрясающий менталитет, он хочет всегда побеждать. А на мой взгляд, команде нужны победители. Убежден, Фарфан – отличное приобретение», – заявил Штоффельсхаус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 14:36

      дай Бог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 2 февраля 2017, 13:06

      Зачем ему подписывать на пол года , если его ждут в Германии и там условия по лучше .. Фарфан спору нет был отличным игроком , то что сказано выше думаю оценку только набивает .

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