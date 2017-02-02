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    Черевченко не смог оценить уровень Фарфана

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил трансфер Джефферсона Фарфана и находящегося на просмотре Александре Прудникове.

    «Фарфана как футболиста не видел уже много лет. Будучи в ПСВ, в «Шальке» – да, это был добротный игрок, звезда. Им даже «Бавария» интересовалась. 32 года – это хороший возраст для футболиста. Но в последнее время он выступал за «Аль-Джазиру», поэтому его нынешний уровень – загадка. Даже не могу себе представить силу чемпионата ОАЭ. Думаю, что Фарфан приходит в «Локомотив» как альтернатива Самедову, он же правый инсайд.

    Что касается Прудникова, то, на мой взгляд, Прудников – средний нападающий по меркам России. Ни хороший, ни плохой – обычный!» – сказал Черевченко.

    32-летний Фарфан перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента и будет выступать под 8-м номером. Ранее сообщалось, что Фарфан подписал с «Локо» полугодичный контракт с опцией продления еще на год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2017 09:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 2 февраля 2017, 12:22

      А может заиграет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 10:12

      темная лошадка

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