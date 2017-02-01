Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жулиано: «Иванович не нуждается в представлении»

1 февраля 2017, 22:02

Полузащитник «Зенита» Жулиано подвел итоги товарищеского матча против норвежского «Одда» (1:1) и прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича.

– Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?

– Да, но не только матчи – мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно, к играм против «Андерлехта».

– Сегодня вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?

– Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.

– Главное событие дня – переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?

– Да, он не нуждается в представлении – его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим.

– Вы в команде обсуждаете его переход?

– Ивановича, как я уже сказал, знают все без лишних слов. Мы обеспечим ему теплый прием, и надеемся, что он поможет «Зениту».

Ранее стало известно о том, что серб будет выступать за «Зенит» под 60-м номером.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Жулиано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
4
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
4
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
2
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
2
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
4
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
7
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+