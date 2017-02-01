Жулиано: «Иванович не нуждается в представлении»

Полузащитник «Зенита» Жулиано подвел итоги товарищеского матча против норвежского «Одда» (1:1) и прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича.

– Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?

– Да, но не только матчи – мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно, к играм против «Андерлехта».

– Сегодня вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?

– Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.

– Главное событие дня – переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?

– Да, он не нуждается в представлении – его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим.

– Вы в команде обсуждаете его переход?

– Ивановича, как я уже сказал, знают все без лишних слов. Мы обеспечим ему теплый прием, и надеемся, что он поможет «Зениту».

Ранее стало известно о том, что серб будет выступать за «Зенит» под 60-м номером.