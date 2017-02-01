Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано: «Иванович не нуждается в представлении»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано подвел итоги товарищеского матча против норвежского «Одда» (1:1) и прокомментировал трансфер Бранислава Ивановича.

    – Вы проводите уже третью игру за неделю. Это непросто?

    – Да, но не только матчи – мы упорно тренируемся каждый день, зная, что должны использовать это время с пользой. Это поможет набрать форму к продолжению сезона, особенно, к играм против «Андерлехта».

    – Сегодня вы впервые отличились за период сборов. Какие ощущения от матча?

    – Хорошая игра, сильный соперник. «Одд» выглядел здорово, как и мы. Важнее всего, что мы улучшаем свою игру от матча к матчу.

    – Главное событие дня – переход Бранислава Ивановича. Что вы знаете о нем?

    – Да, он не нуждается в представлении – его знают все. Надеюсь, он сумеет нам помочь, а мы в свою очередь очень тепло его встретим.

    – Вы в команде обсуждаете его переход?

    – Ивановича, как я уже сказал, знают все без лишних слов. Мы обеспечим ему теплый прием, и надеемся, что он поможет «Зениту».

    Ранее стало известно о том, что серб будет выступать за «Зенит» под 60-м номером.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2017 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11