Черчесов: «У нас есть желание сыграть с максимально сильным соперником»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каких соперников рассчитывает найти для проведения контрольных матчей национальной команды. По словам специалиста, у россиян есть желание сыграть с максимально сильными противниками.

«Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут еще нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.

Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин. Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что еще не свершилось», – заявил Черчесов.

Напомним, ранее стало известно, что договор о матче между сборными России и Кот-д'Ивуаром находится в стадии подписания.