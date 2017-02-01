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  • Черчесов: «У нас есть желание сыграть с максимально сильным соперником»

Черчесов: «У нас есть желание сыграть с максимально сильным соперником»

1 февраля 2017, 13:41
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каких соперников рассчитывает найти для проведения контрольных матчей национальной команды. По словам специалиста, у россиян есть желание сыграть с максимально сильными противниками.

«Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут еще нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.

Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин. Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что еще не свершилось», – заявил Черчесов.

Напомним, ранее стало известно, что договор о матче между сборными России и Кот-д'Ивуаром находится в стадии подписания.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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KorolShut
1485945861
тренеруйтесь вон, на кошках
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rubinovyi2
1485946666
А у соперника..,есть такое желание?)
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Болельщик Реал Мадрида
1485947085
Ваш максимально сильный соперник, какая нибудь дворовая, любительская команда.
Ответить
Xiko
1485947429
Ну тогда с Италией, Францией, Испанией))) зачем нам Кот-д'Ивуар то тогда?
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PopCorn963
1485947451
Чтобы всех рассмешить?
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