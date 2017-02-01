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    Черчесов: «У нас есть желание сыграть с максимально сильным соперником»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каких соперников рассчитывает найти для проведения контрольных матчей национальной команды. По словам специалиста, у россиян есть желание сыграть с максимально сильными противниками.

    «Нужно сначала найти команды, которые не просто хотят, а вообще могут. У всех уже свой график. У нас, конечно, есть желание сыграть с максимально сильным соперником. Тут еще нельзя забывать про коммерческую составляющую, которая должна всех устроить.

    Где в Европе сборная России будет готовиться к Кубку конфедерации? Этот вопрос может решиться в ближайшие пару дней, когда прилетит менеджер Евгений Савин. Я уже ездил смотреть, теперь его задачей будет договориться. Пока называть ничего не будем. Нет смысла озвучивать то, что еще не свершилось», – заявил Черчесов.

    Напомним, ранее стало известно, что договор о матче между сборными России и Кот-д'Ивуаром находится в стадии подписания.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 13:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 1 февраля 2017, 14:10

      Чтобы всех рассмешить?

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 февраля 2017, 14:10

      Ну тогда с Италией, Францией, Испанией))) зачем нам Кот-д'Ивуар то тогда?

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 февраля 2017, 14:04

      Ваш максимально сильный соперник, какая нибудь дворовая, любительская команда.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 февраля 2017, 13:57

      А у соперника..,есть такое желание?)

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 1 февраля 2017, 13:44

      тренеруйтесь вон, на кошках

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