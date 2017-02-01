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  • В Москве вручены первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017

В Москве вручены первые паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017

1 февраля 2017, 12:28
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Президент РФС Виталий Мутко совместно с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, гендиректором оргкомитета «Россия 2018» Алексеем Сорокиным, бывшим капитаном сборной России Романом Широковым и послом чемпионата мира Викторией Лопыревой принимают участие в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года.

«Хочу поздравить всех с еще одним важным этапом подготовки к чемпионату мира. Карточка будет давать возможность посетителям проходить на стадионы ЧМ и Кубка конфедераций. Это поможет создать дополнительную безопасность, возможность дополнительного сервиса – передвижение бесплатное от аэропорта, общественного транспорта, иностранцы – безвизовый въезд в страну. Серьезный элемент комфорта и удобства. Каждый человек может зарегистрироваться и получить паспорт.

Правительство приняло специальную транспортную концепцию, у каждого города есть согласованный транспортный план. План перемещений между городами тоже есть – отрабатывается схема бесплатного проезда между городами, будут специальные поезда, под расписание матчей. Обладатель билета и паспорта болельщика будет иметь возможность перемещаться таким образом. В каждом аэропорту уже открываются зоны гостеприимства, все готовится. Европейское сообщество озабочено черными списками болельщиков. Все страны обмениваются этими списками. Им будет запрещен въезд на матчи чемпионата мира. Кому надо, все знают», – заявил Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (1)
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Спартач_навсегда
1485944645
Может кто объяснить что это за паспорт и зачем он нужен,а чё то я не у курсе,то есть например я житель РФ и у меня нет этого паспорта и я не могу попасть на матч?расскажите подробнее пожалуйста кто знает?
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