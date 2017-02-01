Балотелли считает, что девушки на канале Sky Sports интереснее, чем трансферы итальянских команд

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал разочарование новостями от итальянских команд во время зимнего трансферного окна. По словам футболиста, девушки с телеканала Sky Sports значительно интереснее, чем последний трансферный день этой зимы.

«Девушки на Sky Sports определенно интереснее, чем новости о трансферах в Италии», – гласит сообщение Балотелли в его аккаунте в Twitter.

Отметим, что итальянские СМИ выделили переход австралийского футболиста Трента Сейнсбери в «Интер» и трансфер Андреа Раноккии в «Халл Сити».