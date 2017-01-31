Лам получил легкую травму на тренировке

Защитник «Баварии» Филипп Лам получил травму во время тренировки команды, сообщает Sport1.de. Из-за удара в одном из единоборств по левому колену, он был вынужден прервать занятие.

После осмотра врачами стало ясно, что травма не носит серьезного характера. Это должно позволить Ламу сыграть в матче 19-го тура Бундеслиги против «Шальке-04», который состоится в Мюнхене 4 февраля.

В текущем сезоне Лам провел 13 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.