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Дракслер не жалеет о переходе в «ПСЖ»

31 января 2017, 09:31
2

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не жалеет о своем переходе во французский клуб из немецкого «Вольфсбурга».

«Я принял правильное решение о переходе в «ПСЖ». Это клуб с большим потенциалом, который за последние годы смог добиться многого.

У меня как раз такие же цели. Я хочу развиваться и достигнуть высочайшего уровня в Европе», – приводит слова Дракслера FourFourTwo.

23-летний Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в начале января. За это время он провел в чемпионате Франции три матча и забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Дракслер Юлиан
Комментарии (2)
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sandutzu
1485846803
после месяца от перехода уже должна проявляться сожаление??
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Dgad
1485849806
Посмотрим что к концу сезона будет
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