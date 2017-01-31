Дракслер не жалеет о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не жалеет о своем переходе во французский клуб из немецкого «Вольфсбурга».

«Я принял правильное решение о переходе в «ПСЖ». Это клуб с большим потенциалом, который за последние годы смог добиться многого.

У меня как раз такие же цели. Я хочу развиваться и достигнуть высочайшего уровня в Европе», – приводит слова Дракслера FourFourTwo.

23-летний Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в начале января. За это время он провел в чемпионате Франции три матча и забил один гол.