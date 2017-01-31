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Хузин готов поработать помощником Грасии в «Рубине»

31 января 2017, 06:03
2

Бывший тренер «Нефтехимика» Рустем Хузин в предстоящее летнее межсезонье может войти в тренерский штаб «Рубина».

«У меня был разговор с Ильгизом Газизовичем Фахриевым, он сказал: «Мы тебя рассматриваем как помощника Грасии«. Но, как я понял, будет это уже по окончании сезона, летом. Мои же намерения на ближайшие полгода – рассмотреть любое предложение, готов даже работать помощником во второй лиге. Тренеру желательно всегда быть в тонусе.

Материальный вопрос? Не секрет, что многие бывшие профессиональные спортсмены – люди обеспеченные, и торговаться из-за лишней копейки, когда хочется работать, никто не будет. А разница в работе главного тренера, помощника главного или консультанта, конечно же, есть. Мы учились на главных тренеров, но я бы с удовольствием поработал с Грасией, который возглавлял команду Примеры, топ-чемпионата. В Испании мы, учась в ВШТ, не раз проходили практику – сам я был в «Осасуне» и в «Реале Сосьедад», – сказал Хузин изданию «Sport. Как есть».

Свой пост в нефтекамском клубе он покинул в конце декабря. Его сменил Юрий Уткульбаев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Рубин Хузин Рустем Грасия Хави
Комментарии (2)
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badryashev
1485840159
В нижнекамском клубе
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Chernyi Lis
1485842643
и помощником не нужен !!бездарь!
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