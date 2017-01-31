Фарфан: «Кураньи дал пару советов, как адаптироваться в России»

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что спрашивал совета у бывшего игрока «Динамо» Кевина Кураньи перед тем, как согласиться на переход в стан железнодорожников.

«Что говорил Кураньи о России? Немного рассказал о российском чемпионате, о погоде и местных обычаях. Кроме того, дал несколько советов, как побыстрее освоиться в новой для себя стране и новом клубе. Меня взяли на место Самедова? Кто-то уходит, кто-то приходит...» – сказал Фарфан.

Напомним, что в ноябре 2007 года Фарфан был в составе ПСВ, который в рамках Лиги чемпионов приезжал в Россию на матч с ЦСКА, и как раз гол перуанца стал единственным в той встрече.