Семин, Хохлов, Овчинников и Гончаренко выступили в поддержку «Кубани»

Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов, Виктор Гончаренко и Юрий Семин, ранее в разные годы возглавлявшие «Кубань», выступили в поддержку краснодарского клуба, попавшего в сложную финансовую ситуацию.
Ранее краевое и клубное руководство заявляли, что «Кубань» продолжит выступление в чемпионате России и не будет распущена, однако реальных подвижек в выплате накопившихся долгов по заработной плате игрокам пока нет.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Instagram