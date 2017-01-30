Семин, Хохлов, Овчинников и Гончаренко выступили в поддержку «Кубани»

Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов, Виктор Гончаренко и Юрий Семин, ранее в разные годы возглавлявшие «Кубань», выступили в поддержку краснодарского клуба, попавшего в сложную финансовую ситуацию.

Ранее краевое и клубное руководство заявляли, что «Кубань» продолжит выступление в чемпионате России и не будет распущена, однако реальных подвижек в выплате накопившихся долгов по заработной плате игрокам пока нет.

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